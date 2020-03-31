Итоговый выпуск новостей за 18:00: Коронавирус у председателя Запорожской ОГА. Брифинг Ермака
В итоговом выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 18:00 – COVID-19 диагностировали у председателя Запорожского областного совета Григория Самардака. Сейчас чиновник находится дома под наблюдением врача. Андрей Ермак отреагировал на скандал вокруг его брата. На брифинге председатель ОП заявил, что с видеозаписями, которые обнародовал Гео Лерос, должны разобраться правоохранительные органы.
Также в выпуске:
В Бельгии от коронавируса умерла 12-летняя девочка.
На передовой за прошедшие сутки погиб младший сержант Владимир Мовчанюк.
Более 100 украинских дальнобойщиков застряли на границе с Турцией.
Король Таиланда поехал на отдых в Баварию с 20 наложницами.
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