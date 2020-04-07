Итоговый выпуск новостей за 18:00: Коронавирус в ВСУ. Состояние здоровья Джонсона

В итоговом выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 18: 00 – в Вооруженных силах Украины 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, один из которых – летальный. Больной коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон находится в реанимации, но пневмонии нет.

Также в выпуске:

Сегодня границу Украины можно пересечь только на авто и только в 19-х пунктах пропуска.

В Минске снова не договорились об очередном этапе разведения на Донбассе. На вчерашней онлайн-встрече подгруппы по безопасности сорвались переговоры. А все потому, что не смогли согласовать новые участки.

Ни одной смерти от коронавируса за сутки не зафиксировали в Китае.