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      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Штрафы священникам. COVID-19 у медиков в Винницкой области

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 18:00 – сразу в 7 областях полицейские составили админпротоколы за массовые богослужения, которые запретили на период карантина. Трем священникам правоохранители выписали штрафы. В Винницкой области COVID-19 обнаружили у 64 медиков. Большинство из них сейчас находятся на самоизоляции.

      Также в выпуске:

      В Житомирской области от коронавируса лечат 7-месячного младенца.

      Нардепы приняли изменения в госбюджет на 2020 год.

      Российские наемники трижды нарушали режим тишины на Донбассе.

      В Украине тестируют отечественные аппараты ИВЛ.

      Теги: Новости Украины Винница Штрафы Выпуск новостей
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