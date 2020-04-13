Итоговый выпуск новостей за 18:00: Штрафы священникам. COVID-19 у медиков в Винницкой области

В итоговом выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 18:00 – сразу в 7 областях полицейские составили админпротоколы за массовые богослужения, которые запретили на период карантина. Трем священникам правоохранители выписали штрафы. В Винницкой области COVID-19 обнаружили у 64 медиков. Большинство из них сейчас находятся на самоизоляции.

Также в выпуске: В Житомирской области от коронавируса лечат 7-месячного младенца. Нардепы приняли изменения в госбюджет на 2020 год. Российские наемники трижды нарушали режим тишины на Донбассе. В Украине тестируют отечественные аппараты ИВЛ.