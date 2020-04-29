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      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Смерть украинцев на Бали. Скандал с рестораном Тищенко

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 18:00 – на Бали нашли мертвыми украинских супругов. Они могли умереть из-за алкогольного отравления. Экс-нардеп Олег Ляшко показательно заблокировал ресторан "Велюр" Николая Тищенко. Правоохранители взялись устанавливать обстоятельства инцидента.

      Також у випуску на 24 каналі:

      Кабінет Міністрів призначив нового очільника Податкової служби. Ним став Олексій Любченко.

      На протестний автопробіг зібралися сьогодні підприємці у Маріуполі. Так вони долучилися до всеукраїнської ініціативи на підтримку малого та середнього бізнесу.

      Офіс генпрокурора та СБУ проігнорували засідання Тимчасової слідчої комісії у справі вбивства Катерини Гандзюк.

      Чинну програму Міжнародного валютного фонду в Україні можуть припинити через тиск на НАБУ. Про це в листі до Офісу Президента попередив голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден.

       

      Автор: Каролина Король
      Теги: Индонезия Николай Тищенко Выпуск новостей
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