Итоговый выпуск новостей за 18:00: Смерть украинцев на Бали. Скандал с рестораном Тищенко

В итоговом выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 18:00 – на Бали нашли мертвыми украинских супругов. Они могли умереть из-за алкогольного отравления. Экс-нардеп Олег Ляшко показательно заблокировал ресторан "Велюр" Николая Тищенко. Правоохранители взялись устанавливать обстоятельства инцидента.

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Офіс генпрокурора та СБУ проігнорували засідання Тимчасової слідчої комісії у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Чинну програму Міжнародного валютного фонду в Україні можуть припинити через тиск на НАБУ. Про це в листі до Офісу Президента попередив голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден.