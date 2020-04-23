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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Возвращение врачей из Италии. Медицинский груз из Китая

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 18:00 – украинские врачи, которые помогали в борьбе с коронавирусом в Италии, вернулись домой. Все 20 медиков перед вылетом прошли тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. В Украину вернулся самолет "Мрия" с рекордным количеством медицинского груза. АН-225 доставил из Китая защитные маски, костюмы и другие средства

      Также в выпуске:

      В Украине зафиксировано уже 578 новых случаев заражения коронавирусом.

      В Чернобыльской зоне не локализовали 3 очага огня.

      На Донбассе ранены 2 украинских военных в результате мощных обстрелов.

      По решению Кабмина, лица, которые до пересечения украинской границы дали согласие на самоизоляцию с использованием приложения "Действуй дома", не подлежат обсервации.

      Теги: Новости Украины Китай Выпуск новостей
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