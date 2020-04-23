Итоговый выпуск новостей за 18:00: Возвращение врачей из Италии. Медицинский груз из Китая
В итоговом выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 18:00 – украинские врачи, которые помогали в борьбе с коронавирусом в Италии, вернулись домой. Все 20 медиков перед вылетом прошли тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. В Украину вернулся самолет "Мрия" с рекордным количеством медицинского груза. АН-225 доставил из Китая защитные маски, костюмы и другие средства
Также в выпуске:
В Украине зафиксировано уже 578 новых случаев заражения коронавирусом.
В Чернобыльской зоне не локализовали 3 очага огня.
На Донбассе ранены 2 украинских военных в результате мощных обстрелов.
По решению Кабмина, лица, которые до пересечения украинской границы дали согласие на самоизоляцию с использованием приложения "Действуй дома", не подлежат обсервации.
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