Итоговый выпуск новостей за 18:00: Возвращение врачей из Италии. Медицинский груз из Китая

В итоговом выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 18:00 – украинские врачи, которые помогали в борьбе с коронавирусом в Италии, вернулись домой. Все 20 медиков перед вылетом прошли тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. В Украину вернулся самолет "Мрия" с рекордным количеством медицинского груза. АН-225 доставил из Китая защитные маски, костюмы и другие средства

Также в выпуске: В Украине зафиксировано уже 578 новых случаев заражения коронавирусом. В Чернобыльской зоне не локализовали 3 очага огня. На Донбассе ранены 2 украинских военных в результате мощных обстрелов. По решению Кабмина, лица, которые до пересечения украинской границы дали согласие на самоизоляцию с использованием приложения "Действуй дома", не подлежат обсервации.