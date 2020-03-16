Итоговый выпуск новостей за 19:00: Больные украинцы за рубежом. Закрытие КПВВ на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 19:00 – у 7-х украинцев за рубежом подтвердили коронавирус. Поэтому Министерство иностранных дел призывает людей не выезжать из страны. С сегодняшнего дня ограничивают пересечение на контрольно-пропускных пунктах, граничащих с оккупированными территориями.

Также в выпуске: В Украине зафиксированы два новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Их обнаружили в Черновицкой области. ЕС закрывает границы, чтобы остановить распространение коронавируса. Ограничения будут касаться всех несущественных поездок и действовать 30 дней. По всей стране люди штурмуют аптеки – сметают с прилавков медицинские маски и антибактериальные средства. В интернете эти товары стали втрое, а то и вчетверо дороже. В Соединенных Штатах начали первые клинические испытания вакцины от коронавируса.