Итоговый выпуск новостей за 19:00: Первый день карантина в Украине. Эвакуация из Китая

В итоговом выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 19:00 – в Украине завершается первый день карантина. Во всех городах ограничили проведение массовых мероприятий. Как живут украинцы в новых реалиях – выясняли журналисты 24 канала. Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД готовит вторую эвакуацию украинцев из Китая. Там призвали не ехать в туристические путешествия в охваченные коронавирусом страны.

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