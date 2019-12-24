Итоговый выпуск новостей за 20: 00: дело экс-беркутовцев. Запрет ЛГБТ-маршей в Ровно

В итоговом выпуске новостей за 24 декабря, по состоянию на 20:00 – бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле Майдана, оставят под стражей до 14 января. Передача бывших силовиков в рамках обмена пленных не состоится. В Ровно городские депутаты запретили проводить ЛГБТ-марши. По их словам, такие меры ставят под угрозу институт семьи.

Также в выпуске: Президент Владимир Зеленский подписал поправки, гарантирующие освобождение Романа Трубы, а также создание в Госбюро расследований отдельного департамента по делам Майдана. Президент Владимир Зеленский назначил постоянного представителя Украины в Совете Европы. Им стал 70-летний Борис Тарасюк. ГБР ведет расследование по срыву оборонного контракта. Путина сделали главным героем рекламы презервативов.