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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: 100-дневное голодание Сенцова. Стрельба в центре Харькова

Выпуск новостей 41 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 21:00 – 21 августа стартовал сотый день, как украинский режиссер Олег Сенцов голодает в России, протестуя против произвола Кремля и требуя отпустить из тюрем всех украинских пленников. Правоохранители нашли мертвой жену нападавшего, который в ночь на понедельник застрелил полицейского и ранил охранника возле харьковского горсовета.

Также в выпуске:

США расширили санкции против России.

НАБУ: украинские коррупционеры прячут средства в 23 странах мира.

В Херсоне избрали меру пресечения двум подозреваемым в нападении на Гандзюк.

 

Теги: Выпуск новостей Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Харькова Стрельба возле мэрии Харькова Полиция заложники
Источник: 24 канал
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