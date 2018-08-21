Итоговый выпуск новостей за 21:00: 100-дневное голодание Сенцова. Стрельба в центре Харькова

В итоговом выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 21:00 – 21 августа стартовал сотый день, как украинский режиссер Олег Сенцов голодает в России, протестуя против произвола Кремля и требуя отпустить из тюрем всех украинских пленников. Правоохранители нашли мертвой жену нападавшего, который в ночь на понедельник застрелил полицейского и ранил охранника возле харьковского горсовета.

Также в выпуске: США расширили санкции против России. НАБУ: украинские коррупционеры прячут средства в 23 странах мира. В Херсоне избрали меру пресечения двум подозреваемым в нападении на Гандзюк.