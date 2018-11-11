Итоговый выпуск новостей за 21:00: 40 переговоров Порошенко. Псевдовыборы в псевдореспубликах

В итоговом выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 21:00 – Порошенко заявил, что провел в Париже 40 встреч. В частности, с Трампом договорился о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, а с Меркель и Макроном обсуждал возможность введения миротворческой миссии на Донбасс. На оккупированных украинских землях пророссийские боевики загоняли людей на "выборы" дешевым хлебом.

Также в выпуске: В Париже начался международный форум "Ради мира". Во время празднования Дня независимости в Польше прошли националистические митинги, которые традиционно не обошлись без провокаций. Ситуация на фронте.