23:17
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: 40 переговоров Порошенко. Псевдовыборы в псевдореспубликах

      Выпуск новостей 52 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 21:00 – Порошенко заявил, что провел в Париже 40 встреч. В частности, с Трампом договорился о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, а с Меркель и Макроном обсуждал возможность введения миротворческой миссии на Донбасс. На оккупированных украинских землях пророссийские боевики загоняли людей на "выборы" дешевым хлебом.

      Также в выпуске:

      В Париже начался международный форум "Ради мира".

      Во время празднования Дня независимости в Польше прошли националистические митинги, которые традиционно не обошлись без провокаций.

      Ситуация на фронте.

      Теги: Новости Украины Новости Донецка Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      сегодня , 22:29 Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      сегодня , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      сегодня , 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов
      Изнасилование и убийство школьницы и "секс-скандал" в Нацполиции – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Изнасилование и убийство школьницы и "секс-скандал" в Нацполиции – топ-5 видео недели
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей 27 февраля по состоянию на 19:00
       27 февраля 2015 , 20:12
      Выпуск новостей 5 июля по состоянию на 10:00
       5 июля 2015 , 10:55
      Выпуск новостей за 09:00: Победа на "Играх непокоренных". Ситуация на фронте
       26 октября , 09:51
      Выпуск новостей за 19:00: Вакцинация в Украине. Трудоустройство иностранцев в Украине
       26 октября , 19:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук