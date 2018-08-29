Итоговый выпуск новостей за 21:00: Фильм "Донбасс" на "Оскаре". Тень импичмента над Трампом

В итоговом выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 21:00 – фильм о российско-украинской войне поедет от Украины на "Оскар-2019". Лента кинорежиссера Сергея Лозницы "Донбасс" будет соревноваться в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Почти половина американцев желают импичмента Дональда Трампа. Таковы самые свежие результаты социологических опросов.

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В Украине отмечают четвертую годовщину Иловайской трагедии. 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести. Это только официальные цифры потерь в Иловайскому котле.

В Киеве обновили мемориал погибшим бойцам и установили электронную книгу памяти павших на Донбассе.

Во время акции возле российского посольства в Киеве установили 366 белых крестов в память о погибших под Иловайском.

Сенатор Джон Маккейн завещал, чтобы гроб с его телом нёс российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший.

На Львовщине нетрезвый работник полиции устроил ДТП, из-за которого погибли два молодых человека 18-ти и 19-ти лет.

Премьер Владимир Гройсман пообещал помочь Киеву с поставками газа. Мол, ситуация с поставками голубого топлива в столице критическая. Так что скоро в дома киевлян может вернуться горячая вода.