Итоговый выпуск новостей за 21:00: Акция в поддержку Украины в РФ. Сексуальное насилие на работе

В итоговом выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 21:00 – в российском Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Украины. Троих участников митинга задержали. По статистике правозащитников, каждая пятая украинка страдает от сексуальных домогательств на работе. Большинство в полицию идти не решаются.

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