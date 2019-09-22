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      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Акция в поддержку Украины в РФ. Сексуальное насилие на работе

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 21:00 – в российском Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Украины. Троих участников митинга задержали. По статистике правозащитников, каждая пятая украинка страдает от сексуальных домогательств на работе. Большинство в полицию идти не решаются.

      Также в выпуске:

      На протяжении последних четырех лет почти 400 боевиков с оккупированных территорий Донецкой и Луганской области добровольно сдались в СБУ.

      Во Львове бывший кремлевский пленник Олег Сенцов презентовал свою книгу "Маркетер", которую написал в плену.

      Количество пострадавших от землетрясения в Албании увеличилось до более ста: стихию признали самой мощной за последние 30 лет.

      В Украине спасатели объявили штормовое предупреждение: прогнозируется сильный ветер по всей стране, кроме западных областей.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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