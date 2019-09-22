Итоговый выпуск новостей за 21:00: Акция в поддержку Украины в РФ. Сексуальное насилие на работе
В итоговом выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 21:00 – в российском Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Украины. Троих участников митинга задержали. По статистике правозащитников, каждая пятая украинка страдает от сексуальных домогательств на работе. Большинство в полицию идти не решаются.
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