Итоговый выпуск новостей за 21:00: Активисты сорвали эфир канала Мураева. Митинги в Минске
В итоговом выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 21:00 – на сегодняшнем вече в столице активисты не очень гостеприимно встретили журналистов телеканала "Наш", который принадлежит прокремлевском политику Евгению Мураеву. "Нет объединению Беларуси с Россией" – под таким лозунгом в центре Минска состоялся митинг оппозиции. В нем приняли участие около ста активистов.
Также в выпуске:
Во Львове презентовали первое автотакси, которому уже 90 лет.
В Гонконге с новой силой возобновились акции протеста против подавления гражданских прав.
В Днепре есть угроза обвала общежития.
Источник: 24 канал
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