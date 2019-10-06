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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Активисты сорвали эфир канала Мураева. Митинги в Минске

      Выпуск новостей 109 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 21:00 – на сегодняшнем вече в столице активисты не очень гостеприимно встретили журналистов телеканала "Наш", который принадлежит прокремлевском политику Евгению Мураеву. "Нет объединению Беларуси с Россией" – под таким лозунгом в центре Минска состоялся митинг оппозиции. В нем приняли участие около ста активистов.

      Также в выпуске:

      Во Львове презентовали первое автотакси, которому уже 90 лет.

      В Гонконге с новой силой возобновились акции протеста против подавления гражданских прав.

      В Днепре есть угроза обвала общежития.

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      Теги: Новости Украины Минск Евгений Мураев Медиа Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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