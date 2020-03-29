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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Антирекорд коронавируса в Украине. Совещание в Верховной Раде

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 21:00 – во всех областях Украины зафиксировали случаи заражения коронавирусом. По данным Минздрава, COVID-19 обнаружили у 418 украинцев, из них умерли – 9. Народные депутаты собрались на совещание в стенах парламента. Они должны решить, в каком формате состоится завтрашнее заседание, а также что вынесут на повестку дня.

      Также в выпуске:

      Предварительные анализы показали коронавирус у 19 прихожан церкви на Закарпатье.

      Оккупанты 8 раз нарушили режим тишины.

      Эпидемия коронавируса в Китае завершилась.

      В Лондоне городские власти воспользовались карантином, и покрасили известный переход на улицы Abbey Road.

      Теги: Верховная Рада Новости Украины Выпуск новостей
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