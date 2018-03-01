Итоговый выпуск новостей за 21:00: Арест на 8 миллиардов. Закон об Антикоррупционном суде
В итоговом выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 21:00 – главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева оштрафовали на 8 миллиардов гривен. Парламент принял президентскую версию закона об Антикоррупционном суде без правок Венецианской комиссии.
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