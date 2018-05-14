Итоговый выпуск новостей за 21:00: Беспорядки в Израиле. Обвинения в растлении ребенка

В итоговом выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 21:00 – в результате массовых протестов в Израиле более 50 палестинцев погибли, еще 2400 – ранены. Известного харьковского адвоката обвиняют в развращении ребенка. Родители 5-летнего мальчика обратились в полицию с заявлением о том, что их сына обидели в бассейне.

Также в выпуске:

Во Львове патрульная полицейская получила ранение от водителя-нарушителя, который ударил ее ножом в живот, пока ее прооперировали.

В результате страшной аварии в Беларуси погиб 12-летний мальчик, один в коме, еще пятеро в тяжелом состоянии.

Активисты вышли на митинги и требовали, чтобы члены комитета от фракции БПП прекратили блокировать создание Антикоррупционного суда.

Украинские политики покупают искусственных подписчиков в соцсети Twitter.