Итоговый выпуск новостей за 21:00: Чествование павших бою за Дебальцево. Поджог авто в Полтаве
В итоговом выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 21:00 – в Запорожье почтили память погибших героев боев за Дебальцево. В феврале 2015 года вражеские войска пытались окружить в этом месте украинские подразделения, но они тогда с боями отошли на новые рубежи. В Полтаве неизвестные злоумышленники подожгли сразу шесть авто, полиция открыла уголовное производство и разыскивает свидетелей.
Также в выпуске:
Украинские военные уничтожили технику пророссийских наемников на Светлодарской дуге.
Венесуэльская государственная нефтяная компания открыла счет в российском банке.
Следователи Государственного бюро расследований изучают обстоятельства конфликта полиции и активистов "Кто заказал Катю Гандзюк".
Источник: 24 канал
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