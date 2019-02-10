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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Чествование павших бою за Дебальцево. Поджог авто в Полтаве

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 21:00 – в Запорожье почтили память погибших героев боев за Дебальцево. В феврале 2015 года вражеские войска пытались окружить в этом месте украинские подразделения, но они тогда с боями отошли на новые рубежи. В Полтаве неизвестные злоумышленники подожгли сразу шесть авто, полиция открыла уголовное производство и разыскивает свидетелей.

      Также в выпуске:

      Украинские военные уничтожили технику пророссийских наемников на Светлодарской дуге.

      Венесуэльская государственная нефтяная компания открыла счет в российском банке.

      Следователи Государственного бюро расследований изучают обстоятельства конфликта полиции и активистов "Кто заказал Катю Гандзюк".

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      Теги: Новости Украины Полиция Пожар Авто Новости Полтавы Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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