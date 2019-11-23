Итоговый выпуск новостей за 21:00: Чествование жертв Голодомора. Новые слушания в Конгрессе США

В итоговом выпуске за 23 ноября по состоянию на 21:00 – сегодня во всех городах и селах Украины поминают жертв Голодомора. Акции, направленной на уничтожение украинцев как народа. Тогда по разным подсчетам умерло от четырех до восьми миллионов человек. Новая неделя публичных слушаний в Конгрессе по так называемому делу "Украинагейт" принесла неожиданные подробности.

Также в выпуске: На Востоке Украины боевики семь раз нарушали режим тишины. Миссия Международного валютного фонда оставила Украину без кредита. Судно с украинскими моряками, на котором находились 22 украинских моряка и один россиянин, задержали в Малайзии.