Итоговый выпуск новостей за 21:00: Чествование жертв Голодомора. Новые слушания в Конгрессе США
В итоговом выпуске за 23 ноября по состоянию на 21:00 – сегодня во всех городах и селах Украины поминают жертв Голодомора. Акции, направленной на уничтожение украинцев как народа. Тогда по разным подсчетам умерло от четырех до восьми миллионов человек. Новая неделя публичных слушаний в Конгрессе по так называемому делу "Украинагейт" принесла неожиданные подробности.
Также в выпуске:
На Востоке Украины боевики семь раз нарушали режим тишины.
Миссия Международного валютного фонда оставила Украину без кредита.
Судно с украинскими моряками, на котором находились 22 украинских моряка и один россиянин, задержали в Малайзии.
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