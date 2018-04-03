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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Дело Холодницкого. Коммунальное бедствие на Харьковщине

Выпуск новостей 43 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 21:00 – Назар Холодницкий пришел на допрос в ГПУ и заявил, что отказывается работать со следствием, пока не сменят прокуроров по его делу. На Харьковщине в Лозовой 30 тысяч человек два дня просидели без воды.

Также в выпуске:

Картины из СИЗО от незаконно задержанного в России Романа Сущенко.

Политики снова обещают рост зарплат.

На каких авто ездят нардепы на работу.

Теги: Выпуск новостей ГПУ коммунальные услуги Новости Харькова Назар Холодницкий
Источник: 24 Канал
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