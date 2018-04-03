Итоговый выпуск новостей за 21:00: Дело Холодницкого. Коммунальное бедствие на Харьковщине
В итоговом выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 21:00 – Назар Холодницкий пришел на допрос в ГПУ и заявил, что отказывается работать со следствием, пока не сменят прокуроров по его делу. На Харьковщине в Лозовой 30 тысяч человек два дня просидели без воды.
Также в выпуске:
Картины из СИЗО от незаконно задержанного в России Романа Сущенко.
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Источник: 24 Канал
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