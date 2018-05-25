Итоговый выпуск новостей за 21:00: Дело Стерненко. Новые детали в деле "Боинга 777"
В итоговом выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 21:00 – в Одессе напали на бывшего лидера "Правого сектора" Сергея Стерненко. Обороняясь, одного из нападавших он убил, и теперь ему тоже грозит ответственность. Группа независимых расследователей установила, кто отвечал за транспортировку БУКа из России в Украину, с которого и сбили самолет.
Также в выпуске:
В Евросоюзе отреагировали на голодовку Олега Сенцова и Владимира Балуха.
Этой ночью на Востоке Украины наши военные уничтожили две вражеские гаубицы и артиллерийский склад боевиков на Донетчине.
Болельщики со всего мира переполняют улицы украинской столицы, чтобы поддержать лучшие клубы Европы в противостоянии года.
Источник: 24 Канал
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