Итоговый выпуск новостей за 21:00: День победы над нацизмом. Состояние отравившихся в Черкассах
В итоговом выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 21:00 – в среду, 9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. 57 человек остаются в больницах после отравления в Черкассах.
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Источник: 24 Канал
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