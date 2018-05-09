Итоговый выпуск новостей за 21:00: День победы над нацизмом. Состояние отравившихся в Черкассах

В итоговом выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 21:00 – в среду, 9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. 57 человек остаются в больницах после отравления в Черкассах.

Также в выпуске: США ввели новые санкции против России.



Антимонопольный комитет исследует рост цен на жилье перед финалом Лиги чемпионов.



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