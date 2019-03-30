Итоговый выпуск новостей за 21:00: День тишины. Обстрел боевиками мирных жителей на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 21:00 – в день тишины, нельзя агитировать и публиковать результаты социологических исследований. Однако журналисты 24 канала обнаружили немало скрытой агитации по всей Украине. И в день тишины – совсем нетихо на фронте, боевики обстреляли мирных жителей в селе Майское, что на Донетчине.

Также в выпуске: В Одессе авто на еврономерах насмерть сбило нацгвардейца, еще пять человек травмированы. Под Киевом ночью горело предприятие, которое производит военную амуницию. После смерти девочки из-за отравления в лагере Славутич, что на Киевщине, – прошло более полугода, почему до сих пор никто не наказан.

Источник: 24 канал