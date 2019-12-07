Итоговый выпуск новостей за 21:00: Депортация украинцев из Гонконга. 100 дней Рады

В итоговом выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 21:00 – граждан Украины депортируют из Гонконга. Даже тех, кто имеет все законные основания для пребывания в мегаполисе. Об этом сообщила активистка Екатерина Самара, которую отправили домой сразу после прилета. Верховная Рада отработала свои первые 100 дней. За это время вновь избранные нардепы приняли более 80 законопроектов.

Также в выпуске: Совет национальной безопасности, который сегодня созвал Владимир Зеленский, утвердил один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса. В Сиднее людям нечем дышать из-за лесных пожаров, бушующих меньше чем за сотню километров от города. Cхватка "желтых жилетов" и правоохранителей, а также транспортный коллапс в Париже. В оборонном бюджете США на 2020 год внесут санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".