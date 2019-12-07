22:59
7 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:13, сегодня
      Вєсті.UA
      18:12, сегодня
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Депортация украинцев из Гонконга. 100 дней Рады

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 21:00 – граждан Украины депортируют из Гонконга. Даже тех, кто имеет все законные основания для пребывания в мегаполисе. Об этом сообщила активистка Екатерина Самара, которую отправили домой сразу после прилета. Верховная Рада отработала свои первые 100 дней. За это время вновь избранные нардепы приняли более 80 законопроектов.

      Также в выпуске:

      Совет национальной безопасности, который сегодня созвал Владимир Зеленский, утвердил один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса.

      В Сиднее людям нечем дышать из-за лесных пожаров, бушующих меньше чем за сотню километров от города.

      Cхватка "желтых жилетов" и правоохранителей, а также транспортный коллапс в Париже.

      В оборонном бюджете США на 2020 год внесут санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

       

      5 новогодних мультфильмов, которые стоит посмотреть для праздничного настроения
      сегодня
      8421
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Протесты в Гонконге Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:20 Главные новости 7 декабря: новые жертвы трагедии в Одессе, заседание СНБО и протесты в Беларуси
      Ірина Юрковська 86
      сегодня , 22:00 MR President, Настя Каменских и Арсен Мирзоян – как в регионах праздновали День города
      ProZorro 158
      сегодня , 19:00 Холодна краса Нормандії: найкращі місця, які обов'язково треба відвідати
      Олена Скачко 652
      сегодня , 18:00 Путін робить усе можливе, аби Україну не прийняли до Євросоюзу: шокуючі факти
      Антон Голобородько 491
      сегодня , 14:34 Роскошные яхты, элитные особняки и отдых в Крыму: шокирующие состояния судей Майдана
      Віталій Шабунін 1596
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук