Итоговый выпуск новостей за 21:00: Детали отравления шаурмой. Подозрение Холодницкому
В итоговом выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 21:00 – в Киеве больше 60 человек отравились шаурмой, они покупали ее в трех точках возле станций метро Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. Генеральная прокуратура подготовила подозрение Назару Холодницкому, его подозревают в совершении двух преступлений – в подстрекательстве свидетеля к ложным показаниям и давлении на суд.
Также в выпуске:
Екатерину Гандзюк, которую накануне облили кислотой в Херсоне, срочно доставили в столичную больницу.
Убийство Сармата: уже задержали подозреваемых и озвучили версии.
31 июля троих российских журналистов нашли убитыми в Африке.
Источник: 24 канал
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