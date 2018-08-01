Итоговый выпуск новостей за 21:00: Детали отравления шаурмой. Подозрение Холодницкому

В итоговом выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 21:00 – в Киеве больше 60 человек отравились шаурмой, они покупали ее в трех точках возле станций метро Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. Генеральная прокуратура подготовила подозрение Назару Холодницкому, его подозревают в совершении двух преступлений – в подстрекательстве свидетеля к ложным показаниям и давлении на суд.

Также в выпуске: Екатерину Гандзюк, которую накануне облили кислотой в Херсоне, срочно доставили в столичную больницу. Убийство Сармата: уже задержали подозреваемых и озвучили версии. 31 июля троих российских журналистов нашли убитыми в Африке.