Итоговый выпуск новостей за 21:00: Детали убийства студенток в Харькове. Обращение Варфоломея

В итоговом выпуске новостей за 4 января по состоянию на 21:00 – харьковские журналисты назвали имя предполагаемого убийцы двух студенток: спортсмен и фитнес-тренер Альмадани Адель Тайсира. Мужчина все обвинения отвергает и утверждает, что когда произошла трагедия, находился в Москве. Константинопольский патриарх Варфоломей призвал православных патриархов признать автокефалию украинской церкви.

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