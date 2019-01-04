Итоговый выпуск новостей за 21:00: Детали убийства студенток в Харькове. Обращение Варфоломея
В итоговом выпуске новостей за 4 января по состоянию на 21:00 – харьковские журналисты назвали имя предполагаемого убийцы двух студенток: спортсмен и фитнес-тренер Альмадани Адель Тайсира. Мужчина все обвинения отвергает и утверждает, что когда произошла трагедия, находился в Москве. Константинопольский патриарх Варфоломей призвал православных патриархов признать автокефалию украинской церкви.
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