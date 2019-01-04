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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Детали убийства студенток в Харькове. Обращение Варфоломея

      Выпуск новостей 96 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 января по состоянию на 21:00 – харьковские журналисты назвали имя предполагаемого убийцы двух студенток: спортсмен и фитнес-тренер Альмадани Адель Тайсира. Мужчина все обвинения отвергает и утверждает, что когда произошла трагедия, находился в Москве. Константинопольский патриарх Варфоломей призвал православных патриархов признать автокефалию украинской церкви.

      Также в выпуске:

      Печерский суд избрал меру пресечения боксеру, которого подозревают в убийстве сотрудника УГО: два месяца под стражей и 600 тысяч гривен залога.

      Ситуация на фронте: репортаж из Авдеевки.

      Петр Порошенко получил еще полмиллиарда дивидендов от Rothschild Trust.

      На Львовщине объявили массовую вакцинацию от кори: кампанию начнут уже с середины января 2019 года.

      В Украине все чаще незаконно распространяют фильмы, как только они появляются в кинотеатрах

      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Православная церковь Украины Вселенський патриархат Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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