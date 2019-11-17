Итоговый выпуск новостей за 21:00: Досрочные выборы в Беларуси. Возвращение захваченных кораблей

В итоговом выпуске за 17 ноября по состоянию на 21:00 – внеочередные выборы в Беларуси завершились, участки уже закрыты. На 110 мест в Палате представителей претендуют более пяти сотен кандидатов. Россия начала процесс передачи украинских судов, которые захватила в Керчи в 2018 году.

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Новая система питания для солдат под угрозой. До конца этого года всех украинских военнослужащих должны были кормить, как и солдат НАТО.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас посетит Станицу Луганскую. Его визит в Украину запланирован на завтра.