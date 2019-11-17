23:22
17 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Досрочные выборы в Беларуси. Возвращение захваченных кораблей

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 17 ноября по состоянию на 21:00 – внеочередные выборы в Беларуси завершились, участки уже закрыты. На 110 мест в Палате представителей претендуют более пяти сотен кандидатов. Россия начала процесс передачи украинских судов, которые захватила в Керчи в 2018 году.

      Также в выпуске:

      Досрочные парламентские выборы, новое правительство и ЦИК. С такими требованиями тысячи людей снова вышли на массовую демонстрацию в Грузии.

      Новая система питания для солдат под угрозой. До конца этого года всех украинских военнослужащих должны были кормить, как и солдат НАТО.

      Министр иностранных дел Германии Гайко Маас посетит Станицу Луганскую. Его визит в Украину запланирован на завтра.

      Евро-2020: Португалия и еще 16 сборных гарантировали себе участие в чемпионате Европы
      сегодня
      2224
      Теги: Украина – Россия Возвращение захваченных кораблей Новости Беларуси Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 ноября: путь захваченных кораблей в Одессу и новая жертва взрывов в Балаклее
      сегодня , 22:25 Главные новости 17 ноября: путь захваченных кораблей в Одессу и новая жертва взрывов в Балаклее
      Ірина Юрковська 82
      Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      сегодня , 22:00 Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      Блоги тижня 962
      Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      сегодня , 21:06 Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      Катерина Моргоєва 1427
      Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      сегодня , 19:30 Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      Ольга Грамчук 325
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 18:50 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 5629
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук