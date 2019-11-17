Итоговый выпуск новостей за 21:00: Досрочные выборы в Беларуси. Возвращение захваченных кораблей
В итоговом выпуске за 17 ноября по состоянию на 21:00 – внеочередные выборы в Беларуси завершились, участки уже закрыты. На 110 мест в Палате представителей претендуют более пяти сотен кандидатов. Россия начала процесс передачи украинских судов, которые захватила в Керчи в 2018 году.
Также в выпуске:
Досрочные парламентские выборы, новое правительство и ЦИК. С такими требованиями тысячи людей снова вышли на массовую демонстрацию в Грузии.
Новая система питания для солдат под угрозой. До конца этого года всех украинских военнослужащих должны были кормить, как и солдат НАТО.
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас посетит Станицу Луганскую. Его визит в Украину запланирован на завтра.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Полиция задерживает медиков, чтобы не помогали раненым: фото и видео бурных событий в Гонконгесегодня , 22:46
-
Главные новости 17 ноября: путь захваченных кораблей в Одессу и новая жертва взрывов в Балаклеесегодня , 22:25
-
Кризис в Иране: силовики задержали более тысячи человек, отключили интернет и мобильную связьсегодня , 21:00
Комментарии