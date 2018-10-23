Итоговый выпуск новостей за 21:00: ДТП с коммунальщиками на Донетчине. Фрагменты тела Хашогги

В итоговом выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 21:00 – на Донетчине автомобиль с коммунальщиками, которые ехали ремонтировать водопровод, подорвался на мине. К счастью, серьезно никто не пострадал, у водителя – контузия. Фрагменты тела журналиста Джамала Хашогги обнаружили на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, о чем заявил руководитель местной партии

Также в выпуске: В Киеве кран протаранил около 20 автомобилей, три человека нуждались в помощи врачей. Россия угрожает ввести санкции против Украины. Два крупных города Львовщины – без горячей воды и отопления. Ситуация на фронте: Марьинка.