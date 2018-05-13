Итоговый выпуск новостей за 21:00: ДТП в Беларуси. Протесты в Москве

В итоговом выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 21:00 – дети с украинской детской футбольной команды попали в ДТП в Беларуси. 13-летний мальчик, который сидел на первом пассажирском сидении погиб, шестеро детей в тяжелом состоянии. На улицах Москвы прошли массовые протесты. От двух до трех тысяч людей собрались на митинг в поддержку мессенджера Telegram.

Также в выпуске: Вооруженный мужчина с ножом набросился на прохожих посреди французской столицы в субботу вечером. Российские пограничники подтвердили, что именно они задержали рыбаков из Бердянска в Азовском море. Теракт в Сирии унес жизни 12 человек. Еще более двух десятков человек получили ранения.