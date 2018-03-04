Итоговый выпуск новостей за 21:00: ДТП в Подмосковье. Демонтаж палаточного городка под Радой

В итоговом выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 21:00 – украинец погиб в аварии в Подмосковье, семь человек травмированы. Перестарались ли вчера полицейские во время демонтажа палаточного городка под Радой – проверит прокуратура Киева.

Также в выпуске: Полиция задержала подозреваемых в поджоге Союза венгров в Ужгороде. Ветераны, которые требовали создать для них профильное министерство, таки добились своего. Сегодня на Украину идет новая волна похолодания. В Кривом Роге под тяжестью снега обрушилась крыша в цехе, погиб человек.