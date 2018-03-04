Итоговый выпуск новостей за 21:00: ДТП в Подмосковье. Демонтаж палаточного городка под Радой
Выпуск новостей 22:04, 4 марта 290 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 21:00 – украинец погиб в аварии в Подмосковье, семь человек травмированы. Перестарались ли вчера полицейские во время демонтажа палаточного городка под Радой – проверит прокуратура Киева.
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Источник: 24 Канал
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