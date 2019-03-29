Итоговый выпуск новостей за 21:00: Двойная авария во Львове. Ситуация на фронте
В итоговом выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 21:00 – во Львове 16-летнюю девушку на пешеходном переходе сбил автомобиль, от удара она оказалась под колесами встречной маршрутки. К счастью, потерпевшая осталась жива. Боевики обстреляли позиции украинской армии возле поселка Новозвановка, что на Луганщине.
Также в выпуске:
За кого будут голосовать украинцы за рубежом.
Прокурор Кулик объявил подозрение людям из окружения Януковича и Порошенко.
Государственное бюро расследований впервые отчиталось о своей работе.
Источник: 24 канал
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