Итоговый выпуск новостей за 21:00: Финал Лиги чемпионов. Баннер Сенцова
В итоговом выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 21:00 – пробки из поклонников футбола в центре Киева, фаны "Ливерпуля" пытаются перепеть болельщиков "Реала", финальный матч Лиги чемпионов начался. Управление рекламы КГГА требовало снять баннер Сенцова с фасада Дома кино.
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Источник: 24 Канал
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