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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Газовые гарантии для Украины. Состояние детей в Черкассах

Выпуск новостей 213 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 21:00 – в Раде предупредили о бесполезности каких-либо гарантий газового транзита после завершения "Северного потока-2". Состояние детей, которые отравились в черкасской школе удовлетворительное.

Также в выпуске:

В столице Португалии Лиссабоне стартует второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018.

Суд в Гааге обязал РФ выплатить украинским компаниям компенсации за аннексию Крыма.

За минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения.

Иранские подразделения из Сирии нанесли массовый ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах.

Теги: Новости Украины Выпуск новостей Верховная Рада Северный поток-2 Массовое отравление детей в Черкассах Новости Черкасс отравление
Источник: 24 канал
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Новости за 10 мая
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