Итоговый выпуск новостей за 21:00: Гибель украинца в Польше. Возгорание на заводе в Мариуполе

В итоговом выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 21:00 – в польском Кракове погиб 45-летний украинский работник. Его засыпало землей во время строительных работ возле королевского замка Вавель. В Мариуполе в районе металлургического комбината "Азовсталь" произошло возгорание. Очевидцы сообщают об огромном столбе огня и дыма.

Также в выпуске: В НАБУ рассказали, что Евгений Шевченко действительно общался с Андреем Рогозой. Во время выступления президента в Киеве произошла потасовка между сторонниками и противниками Порошенко. С сегодняшнего дня на реконструкции Шулявский мост.