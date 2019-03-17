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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Гибель украинца в Польше. Возгорание на заводе в Мариуполе

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 21:00 – в польском Кракове погиб 45-летний украинский работник. Его засыпало землей во время строительных работ возле королевского замка Вавель. В Мариуполе в районе металлургического комбината "Азовсталь" произошло возгорание. Очевидцы сообщают об огромном столбе огня и дыма.

      Также в выпуске:

      В НАБУ рассказали, что Евгений Шевченко действительно общался с Андреем Рогозой.

      Во время выступления президента в Киеве произошла потасовка между сторонниками и противниками Порошенко.

      С сегодняшнего дня на реконструкции Шулявский мост.

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      Теги: Пожар Выпуск новостей Новости Польши Заробитчане Жертвы Новости Мариуполя
      Источник: 24 Канал
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