Итоговый выпуск новостей за 21:00: Гибель украинца в Польше. Возгорание на заводе в Мариуполе
В итоговом выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 21:00 – в польском Кракове погиб 45-летний украинский работник. Его засыпало землей во время строительных работ возле королевского замка Вавель. В Мариуполе в районе металлургического комбината "Азовсталь" произошло возгорание. Очевидцы сообщают об огромном столбе огня и дыма.
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Источник: 24 Канал
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