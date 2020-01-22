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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Главные месседжи Зеленского в Давосе. Коронавирус в Китае

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 22 января по состоянию на 21:00 – Владимир Зеленский в форуме в Давосе напомнил о войне в Украине, назвал современные вызовы, стоящие перед миром и призвал инвестировать в Украину. Эпидемия загадочного вируса вспыхнула в китайском Ухане в начале января. Сейчас она распространилась на три страны: Японию, Таиланд и Южную Корею. И уже добралась до США и России.

      Также в выпуске:

      Нардеп Кива устроил драку в столичном ресторане.

      Сегодня Украина отмечала День соборности: традиционно в разных городах образовали живые цепи, символизирующие объединение восточных и западных земель Украины.

       
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Давос 2020 Выпуск новостей
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