Итоговый выпуск новостей за 21:00: Главные месседжи Зеленского в Давосе. Коронавирус в Китае

В итоговом выпуске новостей за 22 января по состоянию на 21:00 – Владимир Зеленский в форуме в Давосе напомнил о войне в Украине, назвал современные вызовы, стоящие перед миром и призвал инвестировать в Украину. Эпидемия загадочного вируса вспыхнула в китайском Ухане в начале января. Сейчас она распространилась на три страны: Японию, Таиланд и Южную Корею. И уже добралась до США и России.

Также в выпуске: Нардеп Кива устроил драку в столичном ресторане. Сегодня Украина отмечала День соборности: традиционно в разных городах образовали живые цепи, символизирующие объединение восточных и западных земель Украины.