Итоговый выпуск новостей за 21:00: Громкое задержание НАБУ. Ужгород в скорби

В итоговом выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 21:00 – детективы НАБУ задержали подозреваемого в хищении 149 миллионов гривен Министерства обороны Владимира Гарькавого. Фигурант скандального дела сам прибыл на допрос. Жители Ужгорода прощались с жертвами взрыва миномета "Молот" Валерием Тихановским и Дмитрием Власовым, 10 июля состоится прощание с еще одним погибшим – Юрием Пушкарем.

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