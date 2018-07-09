Итоговый выпуск новостей за 21:00: Громкое задержание НАБУ. Ужгород в скорби
В итоговом выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 21:00 – детективы НАБУ задержали подозреваемого в хищении 149 миллионов гривен Министерства обороны Владимира Гарькавого. Фигурант скандального дела сам прибыл на допрос. Жители Ужгорода прощались с жертвами взрыва миномета "Молот" Валерием Тихановским и Дмитрием Власовым, 10 июля состоится прощание с еще одним погибшим – Юрием Пушкарем.
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Источник: 24 канал
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