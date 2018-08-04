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Итоговый выпуск новостей за 21:00: Иностранные наемники из Италии. Избиение девочки в Одессе

Выпуск новостей 88 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 21:00 – в Италии разоблачили группу, которая вербовала наемников для боевых действий на востоке Украины на стороне боевиков. 31 июля в Одессе вблизи заброшенного детского сада и школы №69 группа девочек-подростков жестоко избила сверстницу, а затем забрала ее вещи. Сейчас подростку оказывают необходимую помощь, в частности и психологическую.

Также в выпуске:

С начала 2018 года в Украине зафиксировали минимум 6 случаев попыток продажи детей.

Украинских чиновников поймали на покупке элитных авто по цене "Жигулей".

Киевляне будут платить за электроэнергию и горячую воду украинскому олигарху и российскому бизнесмену.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Одессы Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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