Итоговый выпуск новостей за 21:00: История хорвата, который защищает Украину. Судилище в Крыму

В итоговом выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 21:00 – хорват Денис Шелер уже 4 года воюет на стороне Украины. Еще в 90-х он был участником операции по освобождению захваченных сепаратистами районов Хорватии. Сейчас использует военный опыт, чтобы отстоять целостность Украины. В аннексированном Крыму украинца Евгения Панова приговорили к 8 годам строгого режима.

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