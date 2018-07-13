Итоговый выпуск новостей за 21:00: История хорвата, который защищает Украину. Судилище в Крыму
В итоговом выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 21:00 – хорват Денис Шелер уже 4 года воюет на стороне Украины. Еще в 90-х он был участником операции по освобождению захваченных сепаратистами районов Хорватии. Сейчас использует военный опыт, чтобы отстоять целостность Украины. В аннексированном Крыму украинца Евгения Панова приговорили к 8 годам строгого режима.
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