Итоговый выпуск новостей за 21:00: Итоги встречи Путина и Меркель. ДТП на Харьковщине
В итоговом выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 21:00 – 18 августа Ангела Меркель во время встречи с Владимиром Путиным предложила ввести на Донбасс 30-40 тысяч "голубых касок". На Харьковщине в результате ДТП погибло трое людей. Одним из участников аварии был автомобиль одиозного главного архитектора Харькова Сергея Чечельницкого.
Также в выпуске:
На Донбассе пророссийские боевики 43 раза обстреляли украинские позиции, защитники погибли.
Последствия потопа в Киеве убрали.
ДТП на Львовщине с туристами.
Источник: 24 канал
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