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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Итоги встречи Путина и Меркель. ДТП на Харьковщине

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В итоговом выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 21:00 – 18 августа Ангела Меркель во время встречи с Владимиром Путиным предложила ввести на Донбасс 30-40 тысяч "голубых касок". На Харьковщине в результате ДТП погибло трое людей. Одним из участников аварии был автомобиль одиозного главного архитектора Харькова Сергея Чечельницкого.

Также в выпуске:

На Донбассе пророссийские боевики 43 раза обстреляли украинские позиции, защитники погибли.

Последствия потопа в Киеве убрали.

ДТП на Львовщине с туристами.

 

Теги: Новости Харькова Аварии и ДТП Война на Донбассе Владимир Путин Ангела Меркель Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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