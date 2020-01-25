22:52
25 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, сегодня
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменение приговора активисту. Претензии Польши к России

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 января по состоянию на 21:00 – в Кремле решили помиловать защитника демократических свобод и постоянного оппонента российской власти – Константина Котова. Владимир Путин лично издал распоряжение о проверке приговора парню. Польша требует от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войны. Кроме этого, такие претензии польские власти выдвигают и Германии.

      Также в выпуске:

      В сеть слили очередную порцию прослушки из кабинета экс-главы ГБР Романа Трубы. На записях фигурирует и глава СБУ Иван Баканов, который называет руководителя ОПУ Андрея Богдана "смотрящим" по судам.

      В Кабинете Министров Украины провели первое заседание по сотрудничеству с немецкой компанией Deutsche Bahn.

      В Афганистане ракета попала в вертолет, принадлежащий молдавской авиакомпании. В нем были украинские пилоты, которые получили ранения.

      Во Львове встречают Китайский новый год. Праздничные мероприятия продлятся в течение трех дней.

      Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло – детали, фото и видео
      сегодня
      20465
      Теги: Новости политики Новости России История Владимир Путин Новости Польши Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:12 Главные новости 25 января: новые записи из кабинета Трубы и суета вокруг Суркова
      Ірина Вихрущ 91
      сегодня , 21:17 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
      Анастасія Кушпіт 424
      22 января , 12:00 Как уберечь ребенка от гриппа?
      233
      24 января , 17:01 Татьянин день: афиша событий в Киеве на 25 января
      116
      сегодня , 19:30 Новий політичний шлюб: Тимошенко та Медведчук об'єднуються для усунення Зеленського
      Сергій Лещенко 952
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук