Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменение приговора активисту. Претензии Польши к России

В итоговом выпуске новостей за 25 января по состоянию на 21:00 – в Кремле решили помиловать защитника демократических свобод и постоянного оппонента российской власти – Константина Котова. Владимир Путин лично издал распоряжение о проверке приговора парню. Польша требует от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войны. Кроме этого, такие претензии польские власти выдвигают и Германии.

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