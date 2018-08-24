Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменения в Конституцию от Порошенко. Ураган на Гавайях

В итоговом выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 21:00 – во время выступления на параде ко Дню Независимости президент Украины Петр Порошенко предложил внести изменения в Конституцию, чтобы закрепить в ней курс страны в направлении интеграции в Евросоюз и НАТО. Ураган Лейн бушует на Гавайях, эвакуированы 300 человек. Спасателям уже пришлось вытаскивать из затопленного дома пятерых туристо

Также в выпуске: Парад на День Независимости в Украине прошел в столице. На параде в Киеве побывал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Украинские военные на передовой встречали День Независимости под обстрелами врага. В Финляндии автобус упал с моста на рельсы, четверо человек погибли.