Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменения в Конституцию от Порошенко. Ураган на Гавайях
В итоговом выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 21:00 – во время выступления на параде ко Дню Независимости президент Украины Петр Порошенко предложил внести изменения в Конституцию, чтобы закрепить в ней курс страны в направлении интеграции в Евросоюз и НАТО. Ураган Лейн бушует на Гавайях, эвакуированы 300 человек. Спасателям уже пришлось вытаскивать из затопленного дома пятерых туристо
Также в выпуске:
Парад на День Независимости в Украине прошел в столице.
На параде в Киеве побывал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
Украинские военные на передовой встречали День Независимости под обстрелами врага.
В Финляндии автобус упал с моста на рельсы, четверо человек погибли.
Источник: 24 канал
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