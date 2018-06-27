Итоговый выпуск новостей за 21:00: Изменения в польском законе. Встреча Трампа и Путина

В итоговом выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 21:00 – Польша изменила скандальный закон об институте национальной памяти, уголовная ответственность за заявления о пособничестве нацистам отменена. Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Вене 15 июля.

Также в выпуске: В Минске договорились с боевиками о режиме тишины с 1 июля. Суд отправил под ночной домашний арест охранника, который избил украиноязычных пограничников. 28 июня во Брюсселе стартует саммит лидеров ЕС.