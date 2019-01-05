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      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Экономические прогнозы на 2019 год. Последствия Томоса для РФ

      Выпуск новостей 100 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 5 января по состоянию на 21:00 – умеренная инфляция, стабильный курс и слабый рост производства – такие прогнозы для экономической сферы Украины на 2019 год. Предоставление Томоса Украине изрядно раздражает Кремль, там понимают: независимость украинской православной церкви ставит крест на планах Путина восстановить так называемый "русский мир".

      Также в выпуске:

      В Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

      Еще один приход Московского патриархата перешел в Православную Церковь Украины.

      Что известно о Томосе как документе.

      Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских политзаключенных.

      Теги: Томос Новости Украины Новости России Религия Православная церковь Украины Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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