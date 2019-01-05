Итоговый выпуск новостей за 21:00: Экономические прогнозы на 2019 год. Последствия Томоса для РФ
В итоговом выпуске новостей за 5 января по состоянию на 21:00 – умеренная инфляция, стабильный курс и слабый рост производства – такие прогнозы для экономической сферы Украины на 2019 год. Предоставление Томоса Украине изрядно раздражает Кремль, там понимают: независимость украинской православной церкви ставит крест на планах Путина восстановить так называемый "русский мир".
Также в выпуске:
В Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Еще один приход Московского патриархата перешел в Православную Церковь Украины.
Что известно о Томосе как документе.
Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских политзаключенных.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии