Итоговый выпуск новостей за 21:00: Экономические прогнозы на 2019 год. Последствия Томоса для РФ

В итоговом выпуске новостей за 5 января по состоянию на 21:00 – умеренная инфляция, стабильный курс и слабый рост производства – такие прогнозы для экономической сферы Украины на 2019 год. Предоставление Томоса Украине изрядно раздражает Кремль, там понимают: независимость украинской православной церкви ставит крест на планах Путина восстановить так называемый "русский мир".

Также в выпуске: В Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Еще один приход Московского патриархата перешел в Православную Церковь Украины. Что известно о Томосе как документе. Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских политзаключенных.