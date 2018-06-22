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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Экспорт крымского зерна в Сирию. Глава Донецкой ВЦА

Выпуск новостей 30 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 21:00 – Россия использует порты оккупированного Крыма, чтобы вывозить зерно в Сирию. Речь идет о десятках тысяч тонн, а узнало об этом агентство Reuters, проведя собственное расследование. 22 июня Президент Украины представил нового главу военно-гражданской администрации Донецка. Им стал генерал СБУ Александр Куць.

Также в выпуске:

Задержанным за избиение в кафе пограничников в Мариуполе избрали меру пресечения.

Страница Петра Порошенко в Facebook, где он зарегистрирован под вымышленным именем, а на аватарке – Питер Пен.

22 июня в Украине проходит день скорби – чествуют жертв минувшей войны, которую развязали два диктатора, – Гитлер и Сталин.

Теги: Выпуск новостей Новости России Александр Куць Новости Крыма зерно Новости Донецка
Источник: 24 канал
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