Итоговый выпуск новостей за 21:00: Как РФ встречала своих пленных. Реакция мира на обмен
В итоговом выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 21:00 – участников обмена пленными, которых отпустила Украина, в российском аэропорту "Внуково" встретили только российские пропагандисты с телекамерами, Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. Лидеры западных стран назвали обмен пленными "огромным шагом к миру".
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