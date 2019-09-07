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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Как РФ встречала своих пленных. Реакция мира на обмен

      Выпуск новостей 84 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 21:00 – участников обмена пленными, которых отпустила Украина, в российском аэропорту "Внуково" встретили только российские пропагандисты с телекамерами, Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. Лидеры западных стран назвали обмен пленными "огромным шагом к миру".

      Также в выпуске:

      Украинских моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве, а гражданских – в больницу Феофания. Там их обследуют и окажут всю необходимую медицинскую помощь.

      Вышинский собирается вернуться в Украину и доказывать свою невиновность. Об этом он заявил пропагандистам канала "Россия 24" в Москве.

      Тысячи людей собрались под Одесской ОГА. Они поддерживают уволенного с должности руководителя Художественного музея Александра Ройтбурда.

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      Теги: Обмен пленными Новости Украины Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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