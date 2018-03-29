Итоговый выпуск новостей за 21:00: Киев без воды. Травля в школе.
В итоговом выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 21:00 – 30 марта с 10 часов утра в Киеве на сутки отключат воду. Высмеивание между детьми часто приводит к страшным последствиям, а еще бывают угрозы, оскорбления и драки, все это называется булинг, и сталкивалось с ним 90% учеников в Украине.
Также в выпуске:
Дочь Сергея Скрипаля вышла из критического состояния.
Путин хочет разделить мир на зоны влияния.
Журнал Time на своей обложке изобразил Путина в образе царя.
Источник: 24 Канал
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