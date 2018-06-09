Итоговый выпуск новостей за 21:00: Клих объявил голодовку. Разговор Путина и Порошенко
В итоговом выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 21:00 – незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Станислав Клих заявил адвокату, что начинает голодовку в тюрьме. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Говорили об освобождении из русского плена украинских политзаключенных, содержащихся на территории России и Крыма.
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Организаторов куриного могильника под Гавриловкой арестовали на 60 суток.
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Аварии с участием президентских кортежей.
Источник: 24 канал
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