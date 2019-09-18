Итоговый выпуск новостей за 21:00: Книжный форум во Львове. Дела Антикоррупционного суда
В итоговом выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 21:00 – во Львове начался BookForum 2019. Книгоманы со всей Украины и мира съезжаются сюда, чтобы приобрести литературные новинки и принять участие в дискуссиях. Верховная Рада разгрузила работу Антикоррупционного суда. Народные депутаты внесли изменения в закон и забрали у него более трех тысяч дел.
Также в выпуске:
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что еще 2 сентября дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера.
Кабинет министров уволил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
Убийство чиновника в Запорожье.
Источник: 24 канал
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