Итоговый выпуск новостей за 21:00: Конкурс в Антикоррупционный суд. Показания Рика Гейтса

В итоговом выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 21:00 – Высшая квалификационная комиссия судей официально открыла прием документов для участников конкурса на 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда. Сейчас есть 782 кандидата. В США третий день продолжаются допросы свидетеля по делу Манафорта – Рика Гейтса.

Также в выпуске: ДТП с жертвами в Днепре, двое людей погибло, 13 в больнице. Землетрясение в Индонезии унесло жизни более 350 человек. Десять лет российско-грузинской войны.