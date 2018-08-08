22:52
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, сегодня
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Конкурс в Антикоррупционный суд. Показания Рика Гейтса

Выпуск новостей 24 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 21:00 – Высшая квалификационная комиссия судей официально открыла прием документов для участников конкурса на 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда. Сейчас есть 782 кандидата. В США третий день продолжаются допросы свидетеля по делу Манафорта – Рика Гейтса.

Также в выпуске:

ДТП с жертвами в Днепре, двое людей погибло, 13 в больнице.

Землетрясение в Индонезии унесло жизни более 350 человек.

Десять лет российско-грузинской войны.

Теги: Новости США Выпуск новостей Антикоррупционный суд
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 8 августа: Сенцов в критическом состоянии, сотрудничество Порошенко и Манафорта
сегодня, 22:19 Главные новости 8 августа: Сенцов в критическом состоянии, сотрудничество Порошенко и Манафорта
Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
сегодня, 22:01 Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
Наталія Заболотна
Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
сегодня, 20:00 Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
Іван Яковина
Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
сегодня, 19:01 Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
Яніна Ткачук
Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
Настя Сукач
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Выпуск новостей за 10:00:Сутки в зоне АТО. Вопрос миротворцев ООН
 24 апреля 2017 , 11:15
Выпуск новостей за 14:00 Продажа автомобилей Клименко. Арест высокопоставленных должностных лиц Каталонии
 3 ноября 2017 , 14:37
Выпуск новостей за 9:00: Опровержение от сестры Сенцова. Проверки перевозчиков
 24 июля , 09:43
Выпуск новостей за 20:00: Следствие по делу Панова. Утечка азотной кислоты
 7 августа , 20:44
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук