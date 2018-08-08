Итоговый выпуск новостей за 21:00: Конкурс в Антикоррупционный суд. Показания Рика Гейтса
В итоговом выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 21:00 – Высшая квалификационная комиссия судей официально открыла прием документов для участников конкурса на 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда. Сейчас есть 782 кандидата. В США третий день продолжаются допросы свидетеля по делу Манафорта – Рика Гейтса.
Также в выпуске:
ДТП с жертвами в Днепре, двое людей погибло, 13 в больнице.
Землетрясение в Индонезии унесло жизни более 350 человек.
Десять лет российско-грузинской войны.
Источник: 24 канал
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