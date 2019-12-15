Итоговый выпуск новостей за 21:00: Контрабанда на границе с Польшей. Кофейный бизнес в Украине
В итоговом выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 21:00 – свыше ста килограммов янтаря польские пограничники изъяли у двух украинцев. Партию контрабанды оценили в 50 тысяч евро. Украина заняла третье место в Европе по количеству открытых кафе: в 2019 году появилось 225 новых заведений, что на 16% больше, чем прошлогодний показатель.
Также в выпуске:
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