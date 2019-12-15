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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Контрабанда на границе с Польшей. Кофейный бизнес в Украине

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 21:00 – свыше ста килограммов янтаря польские пограничники изъяли у двух украинцев. Партию контрабанды оценили в 50 тысяч евро. Украина заняла третье место в Европе по количеству открытых кафе: в 2019 году появилось 225 новых заведений, что на 16% больше, чем прошлогодний показатель.

      Также в выпуске:

      Вифлеемский огонь мира традиционно прибыл в Украину. Каждый год, накануне Рождества, пластуны привозят его из Австрии.

      Российский канал показал в эфире комментарий президента Зеленского, который ранее громко анонсировал как полноценное интервью.

      Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку их оппозиционного активиста Эльвина Исаева.

      На юго-западе Китая затопило угольную шахту: минимум четыре человека погибли, еще 14 считаются пропавшими без вести.

      Путин хочет взять под контроль 4 украинских города, – Климкин
      сегодня
      2041
      Теги: Новости Украины Новости Польши Контрабанда Выпуск новостей Бизнес
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