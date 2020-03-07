Итоговый выпуск новостей за 21:00: Коронавирус в мире. Военная помощь Украине от США
В итоговом выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 21:00 – на лайнере Grand Princess у берегов Калифорнии обнаружили 21 человека, инфицированного коронавирусом. В Китае рухнул отель, в котором отбывали карантин люди с подозрением на коронавирус. Вашингтон предоставит Украине военную помощь в размере 125 миллионов долларов. Об этом Конгресс неофициально сообщил телеканалу CNN.
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